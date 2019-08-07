2019-08-07T13:46:22+03:00
Общество

В Красноярске сквер Универсиады украсят «цветные» газоны

Также здесь установят уличную мебель из бруса [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Биодобавки придают посадочному материалу яркий цвет Фото: пресс-служба мэрии КрасноярскаБиодобавки придают посадочному материалу яркий цвет Фото: пресс-служба мэрии Красноярска
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В Красноярске продолжают облагораживать сквер Универсиад. Как рассказали в пресс-службе администрации города, сегодня здесь методом гидропосева высадили газоны. Стороннему наблюдателю могло показаться, что траву просто красят в странно яркие цвета - ярко-зеленый, синий и белый. На самом деле, такая технология поможетпосадочному материалу быстрее войти в почву и прижиться.

Гидропосев. Газоны в сквере Универсиады.Видео: администрация Красноярска

Семена травы смешивают с водой, целлюлозой и биодобавками - они дают насыщенный цвет. Затем распыляют - и готово. Трава приживается значительно лучше. Кроме того, в сквере на Свердловской планируют установить уличную мебель - здесь появится несколько скамеек из бруса, на которых можно будет с комфортом отдохнуть. В дальнейшем здесь планируют организовать специально освещенную рампами площадку - для скейтборда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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