В Красноярске сквер Универсиады украсят «цветные» газоны
В Красноярске продолжают облагораживать сквер Универсиад. Как рассказали в пресс-службе администрации города, сегодня здесь методом гидропосева высадили газоны. Стороннему наблюдателю могло показаться, что траву просто красят в странно яркие цвета - ярко-зеленый, синий и белый. На самом деле, такая технология поможетпосадочному материалу быстрее войти в почву и прижиться.
Гидропосев. Газоны в сквере Универсиады.Видео: администрация Красноярска
Семена травы смешивают с водой, целлюлозой и биодобавками - они дают насыщенный цвет. Затем распыляют - и готово. Трава приживается значительно лучше. Кроме того, в сквере на Свердловской планируют установить уличную мебель - здесь появится несколько скамеек из бруса, на которых можно будет с комфортом отдохнуть. В дальнейшем здесь планируют организовать специально освещенную рампами площадку - для скейтборда.
ИСТОЧНИК KP.RU