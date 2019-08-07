2019-08-07T13:23:59+03:00
Происшествия

Полиция выясняет причины лесных пожаров и проверяет законность лесозаготовки на севере Красноярского края

В том числе отрабатываются версии умышленных поджогов
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: ГУ МВД по Красноярскому краюФото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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Осмотры лесосек, проверка законности лесозаготовок и выяснение причин лесных пожаров на севере Красноярского края - с такими целями направлена в Богучанский район группа следователей регионального главка МВД. Об этомм рассказали в пресс-службе краевой полиции.

- В том числе отрабатываются версии умышленных поджогов с целью сокрытия криминальных порубок, - пояснили в полиции. - Следователи и эксперты работают на местах происшествий, представители МЧС в соответствии с действующими методиками определяют источники и причины возгорания, оперативник УЭБиПК устанавливают свидетелей возникших пожаров, а также лиц, возможно причастных к случившемуся.

Добавим, что такие расследования проводятся сегодня во всех районах края, где допущены крупные пожары. К слову, общая площадь лесныз пожаров в регионе вновь увеличилась. На сегодняшний день она составляет 879 тысяч гектаров лева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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