В Красноярске на правом берегу упал кран: погиб один человек

СЕГОДНЯ 11:30 2019-08-07T11:57:09+03:00

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В Красноярске, на улице Марии Цукановой упал кран. Все произошло на территории одной из металлобаз около 11 часов 7 августа. В момент падения в кабине крана находился 38-летний крановщик - мужчина получил страшные травмы и скончался на месте. В СУ СКР по Красноярскому краю начали проверку трагической гибели мужчины.

Падение крана в Красноярске Фото: соцсети

- По неустановленной на данный момент причине произошло обрушение стрелы и кабины башенного крана, - рассказали в пресс-службе краевого СК. - В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В том числе будут проверены и условия труда, которые организованы на предприятии. Сейчас работы на территории металобазы приостановлены. Следователи и эксперты-криминалисты все еще находятся на месте происшествия. Судя по фото с места, кран буквально развалился на части. О погибшем мужчине дополнительной информации пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU