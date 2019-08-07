2019-08-07T11:19:15+03:00
Общество

В Красноярске школьный двор благоустроили фигурами из вторсырья

В ход пошел ярко раскрашенный пенопласт
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Красочные персонажи изготовлены из вторсырья Фото: администрация КрасноярскаКрасочные персонажи изготовлены из вторсырья Фото: администрация Красноярска
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Учителя и ученики школы-интерната №1 в Красноярске школьный дворик украсили фигурками веселых персонажей, которые изготовили из... бытового мусора.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Красноярска, выполнены фигуры в основном из кусков пенопласта - их склеили и обточили, а после покрыли спецсоставом и просто раскрасили. Так среди зелени появились арт-объекты - крот, бобер, обезьяна и облачко. Помогал детям художник Александр Закиров. Фигуры, к слову, несмотря на материал, из которого выпонены, довольно долговечны - могут простоять круглый год, но при этом обязательно сохранят вид и насыщенность красок. Правда, авторы решили не рисковать и выносить свои творения во дворик только днем - крота уже потрепали любители селфи. Авторы рассказали, что вандалы хотели сесть ему на голову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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