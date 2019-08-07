2019-08-07T10:15:48+03:00
Происшествия

«Мы сидим без воды»: в поселке под Красноярском сгорел дом на две семьи

Жители считают, что это поджог - в Сухой Балке дома хотят сносить из-за строительства нефтепровода
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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«Мы сидим без воды»: в поселке под Красноярском сгорел дом на две семьи«Мы сидим без воды»: в поселке под Красноярском сгорел дом на две семьиФото: Мария ЛЕНЦ
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В поселке Сухая Балка Емельяновского района накануне вечером сгорел двухэтажный жилой дом. Без крыши над головой остались две семьи. По информации ГУ МЧС по Красноярскому краю, пожар случился около 21:42. На тушении работали 13 пожарных и 4 единицы техники. Совладать с огнем удалось только в 02.58. В огне никто не погиб, но, как рассказали ТВК сами жители поселка, до приезда пожарных они не могли сами начать тушить пламя - в Сухой Балке нет воды. Поэтому людям ничего не оставалось кроме того, что смотреть, как огонь метр за метром пожирает дом.

- Самое ужасное, что у нас в поселке есть пожарный гидрант, но выше находятся садовые общества, например СНТ ЛУЧ, которые незаконно врезаются в наш городской водопровод. Четвертый день у нас в поселке вообще нет воды, в июне мы уже 2 недели жили на привозной воде, рассказала жительница Сухой Балки Татьяна Нефедова. - Вот и вчера все просто стояли и смотрели, как горят дома, потому что пожарный гидрант снова был пустым.

Среди жителей поселка прошел слух, что дом специально могли поджечь - из-за строительства нефтепровода, которое предполагается здесь начать. Тем не менее, спасатели заявили, что предварительная причина - замыкание электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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