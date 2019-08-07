В Красноярске начался сезон ярмарок выходного дня

СЕГОДНЯ 09:51 2019-08-07T09:51:03+03:00

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В Красноярске начались ярмарки выходного дня, сообщает Ньюслаб. 3 и 4 августа прошла первая, в Агротерминале (улица Ястынская, 47/5). Изобилие было невероятное - и выпечка, и овощи, и фрукты. При этом вся продукция свежая и натуральная - от сельхозтоваропроизводителей-участников ассоциации «Енисейский стандарт. На ярмарке можно было не только купить продуктов и перекусить, но и развлечься. Для гостей организовали множество развлекательных локаций. Малышня резвилась на детской площадке с батутами, взрослые могли отдохнуть в зоне фудкорта. Также здесь проходил концерт от красноярских коллективов и розыгрыш продуктовых корзин и денежных сертификатов на 5 000 рублей.

- Покупатели и гости ярмарки остались очень довольны и ассортиментом, и ценами, и просто живым общением с теми, кто сам вырастил, произвел, переработал сельхозпродукцию и напрямую, без посредников доставил её прямо к покупателю, - говорят организаторы.

Следующая пройдет 16 и 17 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU