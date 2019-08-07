2019-08-07T09:16:18+03:00
Общество

В Красноярск вернулась 30-градусная жара, но к выходным похолодает

Метеорологи рассказали, какая погода ждет красноярцев на неделе
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярск вернулась 30-градусная жара, но к выходным похолодаетВ Красноярск вернулась 30-градусная жара, но к выходным похолодаетФото: Мария ЛЕНЦ
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30-градусная жара вернулась в Красноярск и продержится в городе почти до выходных, так что время позагорать есть. По данным Среднесибирского УГМС, в среду, 7 августа, в Красноярске осадков не предвидится, облачность переменная. Столбики термометров днем покажут 28-30 градусов тепла. В четверг ожидается примерно такая же погода: днем - до плюс 28 градусов, ночью - около 16 градусов тепла. Возможен небольшой дождик.

Небольшое похолодание ожидается в пятницу, 9 августа. Ночью - до плюс 17, днем - около 24 градусов тепла. Еще прохладнее будет в субботу и воскресенье. Ночью 10 августа ожидается до плюс 13 градусов, днем - около 21 градуса. В ночь воскресенья воздух прогреется до 11 градусов, а днем - до 20 градусов. Также синоптики отмечают, что август всегда характеризуется постепенным понижением температур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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