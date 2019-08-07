Дым от лесных пожаров вновь вернулся в Красноярск

СЕГОДНЯ 08:35 2019-08-07T08:35:32+03:00

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Красноярск вновь окутал едкий дым от лесных пожаров: в воздухе - запах горящих дров и смолы. Его принес северо-восточный ветер, скорость которого, по данным Среднесибирского УГМС, составляет 3-8 метров в секунду. Метеорологи говорят, что температура воздуха в Красноярске днем в среду, 7 августа, поднимется до 28-30 градусов, ночью ожидается 16-17 градусов тепла. Установившаяся в регионе сухая и ветренная погода способствует распространению пожаров, говорят спасатели краевого ГУ МЧС.

Специалисты службы космического мониторинга (НТЦ «Космические решения») не исключают, что задымленность в Красноярске будет расти. Сухая погода способствует тому, что леса Красноярского края (Эвенкия, Богучанский район) и Иркутской области начинают гореть еще сильнее.

- По причине отсутствия осадков, повышенного фона температур и сильного ветра, количество пожаров за последние несколько суток увеличилось. К сожалению, по прогнозу, серьезных осадков в районах действия очагов до субботы не ожидается. Дымы от пожаров могут вернуться в Красноярск. Надеемся, погода все-таки переменится, – говорит технический директор НТЦ «Космические решения» Алексей Борисевич.

ИСТОЧНИК KP.RU