2019-08-07T07:03:25+03:00
Общество

250 эвакуированных в Красноярск жителей Ачинска отправили домой спецпоездом

Режим ЧС снят накануне
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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250 эвакуированных в Красноярск жителей Ачинска отправили домой спецпоездом Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю250 эвакуированных в Красноярск жителей Ачинска отправили домой спецпоездом Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
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Эвакуированных в Красноярск жителей Ачинска отправили домой спецпоездом, сообщает пресс-служба КрасЖД. Для этого железнодорожники задействовали резервный подвижной состав, который отправился с вокзала в среду, 7 августа, в 10 утра. Напомним, людей эвакуировали в Красноярск в связи с взрывами на складах боеприпасов под Ачинском. Накануне в городе сняли режим ЧС, и жители могут возвращаться в оставленнные на время дома. По данным КрасЖД, в поезде порядка 250 человек.

- Перевозка организована Красноярской железной дорогой по обращению региональных властей, в ней задействован резервный подвижной состав КрасЖД. Доставка к вокзалу производится автобусами и курируется региональным оперативным штабом по координации действий при ЧС, - рассказали в пресс-службе КрасЖД.

Добавим, что всего из зоны эвакуации железнодорожным транспортом в Красноярск для временного размещения было доставлено около 500 человек, в том числе 88 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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