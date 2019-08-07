2019-08-07T06:18:41+03:00
Общество

Антимонопольщики обязали мэрию Красноярска выбрать подрядчика для строительства дороги в «Солнечном»

Дорога свяжет Молодежный и Преображенскую
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Антимонопольщики обязали мэрию Красноярска выбрать подрядчика для строительства дороги в «Солнечном»Антимонопольщики обязали мэрию Красноярска выбрать подрядчика для строительства дороги в «Солнечном»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Антимонопольщики обязали мэрию Красноярска выбрать подрядчика на строительство дороги к новостройкам «Солнечного». Контракт будет заключен с компанией «Стройтехникс», его начальная стоимость составляет 138,2 миллиона рублей. Дорога свяжет проспект Молодежный с улицей Преображенской.

Известно, что согласно условиям контракта, первая часть работ должна быть выполнена до 25 сентября. Это 460 метров дорожного полотна. С мая следующего года начнется вторая очередь работ - их обязаны завершить до 31 октября 2020 года. По планам, помимо дороги на участке будет построена ливневая канализация, организовано освещение и ограждения. Добавим, что торги по контракту регулярно переносились. Победитель торгов, ООО «Стройтехникс», построит дорогу за 135,4 миллиона рублей. Впрочем чиновники МКУ «Управление капстроительства» не хотели заключать контракт с фирмой, объяснив это тем, что у компании проблемы с оплатой налогов и сборов. Тогда компания обратилась с жалобой в УФАС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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