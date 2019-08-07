«Скулила и звала на помощь»: в Красноярске спасатели достали из ливневки застрявшую бездомную собаку
Две бездомные собаки оказались в ловушке - попали в ливневку, которая выходит в Енисей, и не могли выбраться. Об этом рассказали в службе отлова «Бездомный пес», куда обратился экипах одного из кораблей, заметивший собак с воды - они высунулись из ливневки в районе второго причала. Животные скулили и мучались. Но на помощь им пришли спасатели МЧС, которых попросили волонтеры. Собак оказалось двое, и чтобы достать их, пришлось применить спецснаряжение.
В итоге, одну из застрявших собак спасли, а другая забилась в угол и никак не хотела подползти к людям.
- Она внутри короткого отрезка ливневки, отказывалась идти, - рассказали в Бездомном псе. - Но ей сделали порог на верхний уровень. Надеемся, сама выберется и вернется туда, откуда пришла.
По крайней мере, шанс на спасение у животного есть.
ИСТОЧНИК KP.RU