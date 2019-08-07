2019-08-07T06:22:24+03:00
Дом. Семья

«Скулила и звала на помощь»: в Красноярске спасатели достали из ливневки застрявшую бездомную собаку

Ливневка выходит в Енисей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Фото: «Бездомный пес»Фото: «Бездомный пес»
Изменить размер текста:

Две бездомные собаки оказались в ловушке - попали в ливневку, которая выходит в Енисей, и не могли выбраться. Об этом рассказали в службе отлова «Бездомный пес», куда обратился экипах одного из кораблей, заметивший собак с воды - они высунулись из ливневки в районе второго причала. Животные скулили и мучались. Но на помощь им пришли спасатели МЧС, которых попросили волонтеры. Собак оказалось двое, и чтобы достать их, пришлось применить спецснаряжение.

В итоге, одну из застрявших собак спасли, а другая забилась в угол и никак не хотела подползти к людям.

- Она внутри короткого отрезка ливневки, отказывалась идти, - рассказали в Бездомном псе. - Но ей сделали порог на верхний уровень. Надеемся, сама выберется и вернется туда, откуда пришла.

По крайней мере, шанс на спасение у животного есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
250 эвакуированных в Красноярск жителей Ачинска отправили домой спецпоездом
Антимонопольщики обязали мэрию Красноярска выбрать подрядчика для строительства дороги в «Солнечном»
Военные эксперты оценили в 1 миллиард рублей ущерб от взрыва боеприпасов под Ачинском
Жителей Ачинска возмутили фейерверки на улицах в честь снятия режима ЧС
Эвакуированных на время взрывов детей возвращают в лагерь «Спутник»
Режим ЧС в Ачинском районе снят, жители города могут возвращаться домой
На севере Красноярского края пропал с радаров частный самолет
За полгода исправительные колонии в Красноярском крае заработали 1,3 миллиарда рублей
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва боеприпасов в Красноярском крае
Красноярские «Столбы» вновь открыли для туристов
ВТБ Лизинг предлагает Volkswagen Tiguan на специальных условиях
Губернатор Красноярского края в Ачинске: «Люди, местная власть, и те, кто был занят на ликвидации ЧС, - все справились!»
Полиция и росгвардейцы охраняют дома эвакуированных жителей Ачинска
Tele2 открывает шоурумы AliExpress в своих монобрендах
Центр медицины катастроф: двое пострадавших при взрывах в воинской части под Ачинском находятся в военном госпитале
Минобороны: пожар на складе боеприпасов под Ачинском полностью ликвидирован
ВТБ увеличил время приема платежей для корпоративных клиентов
Пациентов Ачинского психоневрологического диспансера эвакуировали в связи со взрывами на складе боеприпасов
Подразделения МЧС в связи со взрывами снарядов в воинской части под Ачинском переведены в режим ЧС
В Красноярске из-за некомпетентных чиновников вдове ветерана отказались выделить жилье