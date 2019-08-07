СЕГОДНЯ 03:50 2019-08-07T06:03:12+03:00

Эвакуированных на время взрывов детей возвращают в лагерь «Спутник» Фото: Диана ИВАНОВА

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Эвакуированных на время взрывов детей возвращают в лагерь «Спутник», сообщили в управлении образования Назарово. Заезд начинается утром в среду, 7 августа.

Напомним, ребятишек эвакуировали из зоны поражения взрывами после ЧП в Каменке. 5 августа, около 17.30, в воинской части под Ачинском загорелись склады с боеприпасами. Детский лагерь Эвакуированных на время взрывов детей возвращают в лагерь «Спутник», расположенный за горным хребтом, попадал в радиус поражения, и ребятишек эвакуировали, а заезд прервали. Накануне штабом по ликвидации было принято решение снять режим ЧС. А это значит, что отдых можно продолжать в спокойном режиме.

Как сообщили в управлении образования, отправлять детей будут централизованно (сбор в 11.00 у Дома школьника).Все ребятишки и их родители уже оповещены.

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ИСТОЧНИК KP.RU