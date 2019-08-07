2019-08-07T06:03:12+03:00
Общество

Эвакуированных на время взрывов детей возвращают в лагерь «Спутник»

Заезд начнется утром в среду
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Эвакуированных на время взрывов детей возвращают в лагерь «Спутник»Эвакуированных на время взрывов детей возвращают в лагерь «Спутник»Фото: Диана ИВАНОВА
Изменить размер текста:

Эвакуированных на время взрывов детей возвращают в лагерь «Спутник», сообщили в управлении образования Назарово. Заезд начинается утром в среду, 7 августа.

Напомним, ребятишек эвакуировали из зоны поражения взрывами после ЧП в Каменке. 5 августа, около 17.30, в воинской части под Ачинском загорелись склады с боеприпасами. Детский лагерь Эвакуированных на время взрывов детей возвращают в лагерь «Спутник», расположенный за горным хребтом, попадал в радиус поражения, и ребятишек эвакуировали, а заезд прервали. Накануне штабом по ликвидации было принято решение снять режим ЧС. А это значит, что отдых можно продолжать в спокойном режиме.

Как сообщили в управлении образования, отправлять детей будут централизованно (сбор в 11.00 у Дома школьника).Все ребятишки и их родители уже оповещены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы с вами разговариваем, а снаряды продолжают взрываться»: жительница Ачинска спасала от места взрыва свою пожилую мать.

Очевидцы рассказывают о пожаре на военных складах под поселком Каменка [Эксклюзив kp.ru] (подробнее)

Спасшиеся от взрывов жители Каменки: «Три часа шли с детьми на руках через тайгу и болото»

Люди откровенно рассказали, как спасались, когда начались взрывы на складах в воинской части под Ачинском [Эксклюзив kp.ru] (подробнее)

Появилось первое видео из Каменки – поселка под Ачинском, пострадавшего от взрывов боеприпасов

Несколько домов разрушено, всюду осколки снарядов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Взрыв в Каменке (Красноярский край) - 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
250 эвакуированных в Красноярск жителей Ачинска отправили домой спецпоездом
Антимонопольщики обязали мэрию Красноярска выбрать подрядчика для строительства дороги в «Солнечном»
Военные эксперты оценили в 1 миллиард рублей ущерб от взрыва боеприпасов под Ачинском
«Скулила и звала на помощь»: в Красноярске спасатели достали из ливневки застрявшую бездомную собаку
Жителей Ачинска возмутили фейерверки на улицах в честь снятия режима ЧС
Режим ЧС в Ачинском районе снят, жители города могут возвращаться домой
На севере Красноярского края пропал с радаров частный самолет
За полгода исправительные колонии в Красноярском крае заработали 1,3 миллиарда рублей
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва боеприпасов в Красноярском крае
Красноярские «Столбы» вновь открыли для туристов
ВТБ Лизинг предлагает Volkswagen Tiguan на специальных условиях
Губернатор Красноярского края в Ачинске: «Люди, местная власть, и те, кто был занят на ликвидации ЧС, - все справились!»
Полиция и росгвардейцы охраняют дома эвакуированных жителей Ачинска
Tele2 открывает шоурумы AliExpress в своих монобрендах
Центр медицины катастроф: двое пострадавших при взрывах в воинской части под Ачинском находятся в военном госпитале
Минобороны: пожар на складе боеприпасов под Ачинском полностью ликвидирован
ВТБ увеличил время приема платежей для корпоративных клиентов
Пациентов Ачинского психоневрологического диспансера эвакуировали в связи со взрывами на складе боеприпасов
Подразделения МЧС в связи со взрывами снарядов в воинской части под Ачинском переведены в режим ЧС
В Красноярске из-за некомпетентных чиновников вдове ветерана отказались выделить жилье