Режим ЧС в Ачинском районе снят, жители города могут возвращаться домой

СЕГОДНЯ 18:38 2019-08-06T18:38:52+03:00

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Стало известно, что режим чрезвычайной ситуации в Ачинском районе снят. Жители города могут возвращаться домой. Такое решение было принято во время очередного межведомственного оперативного совещания. Взрывы на данный момент прекратились, при обследовании территорий района было установлено, что угрозы населению нет и вернуться в свои дома могут все эвакуированные из населенных пунктов жители Ачинского района.

Исключение – только для жителей Каменки и военного городка. Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в региональном МЧС, там продолжают обследовать территорию в поисках взрывных предметов.

Завтра, 7 августа 2019 года в 11:00 часов от железнодорожного вокзала Красноярска отправляется электричка, которая доставит эвакуированных с места ЧС жителей обратно в Ачинск.

Также сняты все ограничения по движению на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» и автодороге Ачинск-Назарово, они открыты для всех видов транспорта. И открыто движение поездов «Москва-Абакан» по прямой железнодорожной ветке «Ачинск-Абакан».

ИСТОЧНИК KP.RU