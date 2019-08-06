2019-08-06T18:22:20+03:00
Происшествия

На севере Красноярского края пропал с радаров частный самолет

Спустя несколько часов нашелся
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На севере Красноярского края пропал с радаров частный самолетНа севере Красноярского края пропал с радаров частный самолетФото: Мария ЛЕНЦ
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На севере Красноярского края, на Таймыре, пропало частное воздушное судно. Известно, что гидросамолет «Орион» с пилотом и пассажиром на борту вылетел в направлении поселка Усть-Терея, который находится на реке Пясина в 440 километрах на север от Норильска. В 17 часов он должен был выйти на связь, но не сделал этого.

На разведку направился борт Ми-8 Сибирского авиационного поисково-спасательного центра. Он полетел курсом, которым должен был следовать гидросамолет. Однако в 19:54 командир пропавшего воздушного судна сам вышел на связь и сообщил, что у них все в порядке, проблем у техники нет, они благополучно приземлились в пункте назначения. Тревога оказалась напрасной. Тем не менее экипажу следовало знать, что сеансы радиосвязи – это требования безопасности. По ним наземные службы отслеживают передвижение самолетов в воздушном пространстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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