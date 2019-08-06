СЕГОДНЯ 17:29 2019-08-06T17:29:37+03:00

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За полгода исправительные колонии в Красноярском крае заработали 1,3 миллиарда рублей. При этом чистая прибыль составила 60 миллионов рублей – это на 47% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Такие цифры «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого ГУФСИН.

Основными видами производства по-прежнему остаются лесозаготовка, лесопиление и деревообработка. Так, учреждения лесопромышленного комплекса ГУФСИН произвели продукции и выполнили работ и услуг на сумму 753,2 миллиона рублей. Успешно развивается легкая промышленность, металлообработка, сельское хозяйство.

Из числа осужденных, которые отбывают наказание в колониях на территории края, работают 66,5 % - это 9258 человек, подлежащих трудоустройству. Стоит добавить, что в первую очередь работу предоставляют тех, кто должен выплачивать алименты или судебные иски.

К слову, многие осужденные получают в колониях новые профессии, которые потом помогают им устроиться в жизни после того, как заканчивается срок наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU