2019-08-06T15:41:37+03:00
Происшествия

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва боеприпасов в Красноярском крае

Следователи подтвердили гибель одного человека
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва боеприпасов в Красноярском крае. Фото: соцсетиСледственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва боеприпасов в Красноярском крае. Фото: соцсети
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва боеприпасов под Ачинском, Красноярский край. Проведенная 5 августа доследственная проверка на территории войсковой части показала: налицо, цитируем «нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека» - ч.2 ст.349 УК РФ.

- По предварительным данным в ходе проводимых погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами по неустановленной причине произошел пожар. Прибывшая на место происшествия пожарная группа предприняла попытку тушения пожара, однако начался неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов. Один человек погиб, 8 получили телесные повреждения различной степени тяжести, - сообщили в пресс-службе главка СК России.

Добавим, что осмотреть место происшествия можно будет только после того, как там отработают саперы и разминируют оставшиеся и неразорвавшиеся снаряды.

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Источник: пожар на складе боеприпасов под Ачинском мог начаться из-за того, что при разгрузке уронили снаряд [Эксклюзив kp.ru] (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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