Красноярские «Столбы» вновь открыли для туристов

СЕГОДНЯ 15:20 2019-08-06T15:20:26+03:00

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Красноярское «Столбы» вновь открыли для туристов. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе заповедника. Запрет был введен 2 августа, причины – высокий риск лесных пожаров. На кордоне «Лалетино» и на Восточном входе в заповедник был введен КПП со строгим пропускным режимом. Инспекторы дежурили круглосуточно вместе с сотрудниками полиции. Да и территорию самого заповедника патрулировали чаще, чем в обычные дни.

И вот по данным контрольных показателей с метеостанции заповедника «Столбы», за последние сутки класс пожарной опасности по погодным условиям снизился, вследствие чего уменьшился риск возникновения лесных пожаров. Поэтому со среды, 7 августа, запрет на посещение снимается.

- И, кстати, за несколько дней вынужденного покоя заповедная природа отдохнула от туристов. Благодарим красноярцев, которые с пониманием отнеслись к решению о закрытии территории: за это время был составлен только один протокол о нарушении особого режима охраны и нахождении на заповедной территории, нарушителю выписан штраф в размере 3 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU