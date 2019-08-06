СЕГОДНЯ 13:34 2019-08-06T13:34:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция и росгвардейцы охраняют дома эвакуированных жителей Ачинска, а также обеспечивают общественный порядок в городе и районе. В первую очередь от тех, кто желает поживиться за чужой счет, пользуясь паникой и неразберихой. Напомним, что накануне вечером, когда в 12 километрах от Ачинска горели склады с боеприпасами, в городе закрылось большинство магазинов, а люди, прихватив документы и вещи первой необходимости, спешили покинуть город.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, вечером 5 июля в Ачинск прибыл начальник ГУ МВД России по краю Александр Речицкий. Он руководит работой силовиков на месте. Из краевого центра также направлены 100 сотрудников патрульно-постовой службы. Они сменят на посту полицейских, которые дежурили в течение суток.

Сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения. Со вчерашнего дня автодорога Ачинск – Назарово перекрыта для движения всех видов транспорта, а также участок дороги федеральной трассы Р-255 от Боготола до Козульки перекрыт для грузового транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU