Губернатор Красноярского края в Ачинске: «Люди, местная власть, и те, кто был занят на ликвидации ЧС, - все справились!»

СЕГОДНЯ 13:41 2019-08-06T13:45:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Пока взрывались снаряды, в радиусе десятков километров запретили полеты любой авиации. Как только смолкли – в небо поднялся сразу же поднялся вертолет. На нем замглавы Минобороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, губернатор края Александр Усс, другие. С высоты представилась странная картина. Вроде все на месте – дома стоят, деревья, автомобили. Но нет ни одного человека – все успели эвакуироваться, спастись.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/724295" frameborder="0"></iframe> Министерство обороны опубликовало видео облета места ЧП на военном складе в Ачинском районе.

Напомним, 5 августа около 6 часов вечера (по местному времени) на военном складе с боеприпасами в Каменке произошел пожар. Было принято решение об эвакуации 16 000 людей.

Многие очевидцы говорят: когда загрохотало, сразу поняли, что это, поэтому бежали из Каменки в лес, подальше от открытого пространства. Как знать, может, это спасло многих, ведь осколки снарядов после взрывов разлетались на километры, а взрывной волной ломало деревья.

ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал обстановку «Комсомольской правде»-Красноярск:

- Мне навсегда запомнятся эти люди, сибиряки, мои земляки, с которыми я встретился за минувшие сутки. Они проявили выдержку, сдержанность. Не все было гладко, на дороге возникло большое напряжение, но никакой паники. Люди четко реагировали на рекомендации, на команды, приходили друг другу на помощь на трассе до Красноярска, а это около 200 километров. Это было искреннее желание помочь. И в самом Ачинске, и на трассе, и в Красноярске проявилась солидарность – это было вдохновляющее и трогательно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/724364" frameborder="0"></iframe> Александр Усс встретился с эвакуированными жителями Каменки и Ачинска.

Я провел в Ачинске почти сутки, сейчас вернулся в Красноярск. Я побывал в одном из пунктов временного размещения эвакуированных. Это общежитие скромного техникума, но отношение, с каким приняли здесь ачинцев, компенсирует все их человеческие потрясения. Люди видят, что им приносят конфеты, воду, одежду. Инициативная группа организовала им экскурсию в «Роев ручей». Это сильное впечатление и, пожалуй, является главным положительным итогом сегодняшнего дня.

Я бы отметил четкую работу всех ведомств – и местной муниципальной власти, и правоохранителей. Я прибыл туда на вертолете спустя 1,5 часа и увидел, что многие процессы уже сделаны. Приняты квалифицированные решения. Другое дело, не хватало уверенности, в глазах читалось ощущение, что они остались одни. И когда подтянулись силы из Красноярска, работать стали увереннее. Я скажу, что все было сделано правильно. Считаю, что и сами люди, и местная власть, и те, кто был занят на ликвидации ЧС, - все справились по меньшей мере на твердую четверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минобороны: причиной ЧП на военном складе под Ачинском мог стать человеческий фактор

Источник: пожар на складе боеприпасов под Ачинском мог начаться из-за того, что при разгрузке уронили снаряд (Подробнее)

«Сидели по шкафчикам и дрожали от страха»: в Каменке воспитательница до последнего оставалась под рвущимися снарядами, защищая малышей

В районе поселка Каменка в Красноярском крае, где почти сутки грохотала канонада взрывающихся снарядов, продолжают работать военные, следователи, МЧС. Напомним, 5 августа, приблизительно в 17 часов по местному времени, на складах боеприпасов воинской части начался пожар, следом стали взрываться артиллерийские снаряды, которые находились здесь на хранении для последующей утилизации. (Подробнее)

Источник: «Склады в воинской части под Ачинском были устроены так, чтобы в случае ЧП не получить масштабных разрушений»

Как удалось выяснить «Комсомольской правде» - Красноярск из собственных источников, склады, где до сих пор взрываются снаряды, находятся в котловане, прикрыты естественными холмами (Подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU