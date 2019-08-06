Центр медицины катастроф: двое пострадавших при взрывах в воинской части под Ачинском находятся в военном госпитале

СЕГОДНЯ 11:46 2019-08-06T11:50:11+03:00

Пока известно о 12-ти раненых при ЧП в поселке Каменка в Красноярском крае

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Абсолютно точной информации по количеству пострадавших при взрывах 5 августа 2019 года в воинской части возле поселка Каменка до сих пор нет. Дело в том, что на месте еще идет работа, и до сих пор гремят отдельные взрывы. Но, как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в красноярском краевом медицинском Центре катастроф (здесь аккумулируется информация по пострадавшим), за медицинской помощью обратились 12 человек, все взрослые.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/724295" frameborder="0"></iframe> Министерство обороны опубликовало видео облета места ЧП на военном складе в Ачинском районе.

- Шестеро из них с поражениями средней тяжести были госпитализированы, прокомментировали в Центре. - В настоящий момент, 4 человека находятся в Ачинской межрайонной больнице. Двое пациентов были направлены в Красноярск. Мужчинам оказывается специализированная медицинская помощь в военном госпитале и краевой офтальмологической больнице. У шести пострадавших лёгкие травмы, им помощь была оказана в приёмном покое Ачинской МРБ, пациенты были осмотрены и проконсультированы врачами краевой клинической больницы. Госпитализация не потребовалась. Городские ачинские поликлиники работают в штатном режиме.

Тем временем,

- Есть свидетели, которые утверждают, что человек, пропавший без вести из-за взрывов и пожара на складе боеприпасов под Ачинском, вероятно, погиб, — заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

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В районе поселка Каменка в Красноярском крае, где почти сутки грохотала канонада взрывающихся снарядов, продолжают работать военные, следователи, МЧС. Напомним, 5 августа, приблизительно в 17 часов по местному времени, на складах боеприпасов воинской части начался пожар, следом стали взрываться артиллерийские снаряды, которые находились здесь на хранении для последующей утилизации. (Подробнее)

Тысячи жителей Ачинского района эвакуируют из опасной зоны в Красноярск и в соседние села.

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил организовать эвакуацию жителей из населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от воинской части, где произошел пожар на складе боеприпасов, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе правительства края (Подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU