Подразделения МЧС в связи со взрывами снарядов в воинской части под Ачинском переведены в режим ЧС

СЕГОДНЯ 10:45 2019-08-06T10:46:21+03:00

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Подразделения МЧС России в Красноярском крае в связи с пожаром и взрывами на военном складе переведены в режим чрезвычайной ситуации. Сейчас для усиления группировки в поселок Каменка дополнительно направлены 52 человека и 6 единиц техники, а также расчеты с тремя беспилотными летательными аппаратами, которые осуществляют мониторинг обстановки в зоне ЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/724187" frameborder="0"></iframe> Взрывы в Ачинске. Видео: соцсети.

- Главное управление МЧС России по Красноярскому краю продолжает работу по информированию жителей города Ачинска и Ачинского района, - прокомментировали в пресс-службе МВД региона. - В настоящее время взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов войсковой части продолжаются, но их интенсивность уменьшилась. На данный момент возвращаться к местам проживания не безопасно.

Губернатор Красноярского края Александр Усс, по нашим данным, вылетел из Ачинска в Красноярск, - сегодня он будет проверять работу эвакуационных пунктов в краевом центре.

Всего организована эвакуация для 16 тысяч людей, это районы возможной «зоны поражения»: Ачинский, Назаровский. Плюс около 6 тысяч человек выехали самостоятельно, к знакомым и родственникам.

ВАЖНО!

«Горячая линия» Ачинского района: 8 (391-51) 613-49, 8 (391-51) 613-99.

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Люди находятся кто где: многие разъехались по родственникам в соседние деревни и поселки. Каждый переживает: что с его домом? Что с вещами, деньгами, документами, ведь когда бежали, не успели взять ничего, вплоть до сотовых. Информации нет. (Подробнее)

Тысячи жителей Ачинского района эвакуируют из опасной зоны в Красноярск и в соседние села.

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил организовать эвакуацию жителей из населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от воинской части, где произошел пожар на складе боеприпасов, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе правительства края (Подробнее).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/724295" frameborder="0"></iframe> Министерство обороны опубликовало видео облета места ЧП на военном складе в Ачинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU