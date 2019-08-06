2019-08-06T10:29:05+03:00
Общество

В Красноярске из-за некомпетентных чиновников вдове ветерана отказались выделить жилье

Прокуратура заставила их изучить закон
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске из-за некомпетентных чиновников вдове ветерана отказались выделить жильеВ Красноярске из-за некомпетентных чиновников вдове ветерана отказались выделить жильеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске из-за некомпетентных чиновников вдове ветерана Великой Отечественной войны отказали в получении жилья. Прокуратура заставила их заглянуть в статьи федерального законодательства, а заодно повторить учебники истории.

Умерший ветеран проходил военную службу в период с декабря 1944 по 3 сентября 1945 года (в этот день был подписан акт о капитуляции Японии, фактически он стал днем окончания Второй мировой войны). Довелось ему принимать участие и в сражениях с японской армией.

Согласно ФЗ «О ветеранах» лица, принимавшие участие в войне с Японией в период с 9 августа по 3 сентября 1945 года, приравниваются к ветеранам Великой Отечественной войны (там существует еще целый список категорий военнослужащих, которые имеют право на статус ветерана ВОВ). Однако в министерстве социальной политики края почему-то считали иначе и отказали вдове ветерана в жилье.

- Кроме того, в соответствии с позицией Верховного Суда РФ вдовы участников ВОВ имеют самостоятельное право на получение мер социальной поддержки, которые не могут рассматриваться как производные от мер социальной поддержки, которыми обладал бы участник ВОВ, - пояснили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.

В суд Центрального района направлено исковое заявление в интересах вдовы ветерана. И об инциденте уведомили председателя правительства края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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