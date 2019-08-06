В Красноярске отремонтируют мост на Базаихе

СЕГОДНЯ 09:41 2019-08-06T09:41:00+03:00

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В Красноярске отремонтируют мост на улице Базайской. Это переплава через речку Левый Калтат, которая находится недалеко от Базайского кладбища. Добавим, что по

мосту ездит весь общественный транспорт, который обслуживает этот район.

- Последние обследования показали, что сооружению требуется комплексное восстановление. На мосту сейчас введены ограничения на движение автомобилей. Перед въездом на переправу висят дорожные знаки, которые запрещают въезжать на мост, если впереди идущий автомобиль находится на расстоянии менее 70 метров. Эти знаки установлены для уменьшения нагрузки на сооружение до проведения необходимых ремонтных работ, - рассказали в администрации города.

Проектная документация готова. В ближайшие один будут объявлены торги на поиск подрядчика. Ему предстоит восстановить антикоррозийное покрытие металлических элементов пролетов и опор, а также укрепить их. Восстановят железобетонные плиты и полностью заменят дорожное полотно. Отремонтируют перила, укрепят насыпи, нанесут разметку. Работы начнутся в сентябре, на них у подрядчика будет 30 дней.

Остается добавить, что мост, возможно, придется частично или полностью перекрыть.

ИСТОЧНИК KP.RU