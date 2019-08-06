2019-08-06T05:44:35+03:00
Происшествия

Красноярская железная дорога доставляет эвакуированных жителей Ачинска на трех электричках

Их привозят в краевой центр для временного размещения
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярская железная дорога доставляет эвакуированных жителей Ачинска на трех электричках. Фото: ГУ МЧС России по краюКрасноярская железная дорога доставляет эвакуированных жителей Ачинска на трех электричках. Фото: ГУ МЧС России по краю
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Красноярская железная дорога принимает активное участие в эвакуации жителей Ачинского района из-за событий, которые произошли там накануне, 5 августа.

- Для доставки жителей, эвакуируемых из Ачинского района в связи с чрезвычайной ситуацией в воинской части, расположенной в Ачинском районе Красноярского края, Красноярской железной дорогой предоставлены 3 электропоезда, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе компании.

Всего из зоны эвакуации железнодорожным транспортом в Красноярск для временного размещения доставлено около 500 человек, в том числе 88 детей. Перевозки организованы по обращению региональных властей, в них задействован резервный подвижной состав КрасЖД. Затем от здания железнодорожного вокзала людей развозят на автобусах к местам временного размещения – в общежитиях автотранспортного и аграрного техникумов. Оперативный штаб по координации действий при ЧП курирует этот процесс.

ДОБАВИМ: в администрации города Ачинска действует телефон горячей линии: 8 (391-51) 6-13-13. По нему любой гражданин может получить консультации по вопросам перевозки, размещения, питания и эвакуации.

Также горячая линия открыта в Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю: (391) 275-16-41. Сотрудники МЧС в круглосуточном режиме отвечают на звонки и оказывают психологическую помощь населению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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