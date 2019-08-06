СЕГОДНЯ 05:28 2019-08-06T05:28:58+03:00

В Красноярске убийцу женщины заставили заплатить по 500 тысяч рублей ее детям и матери Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске убийцу молодой женщины заставили заплатить по 500 тысяч рублей ее детям и пожилой матери. Это будет моральная компенсация за страдания, которое он причиним семье погибшей.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, преступление произошло в марте 2018 года. Долгое время шло следствие, затем судебное разбирательство. В конце концов Ленинский районный суд поставил точку в этом деле: мужчину признали виновным и наказали на долгий срок колонии строгого режима.

Однако у погибшей женщины остались двое маленьких детей и мать. Смерть близкого человека для них стала большой трагедией – дети остались сиротами, а бабушка потеряла опору в старости. Прокурор Ленинского района подал иск в суд с просьбой взыскать компенсацию морального вреда с убийцы. Решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU