2019-08-06T03:55:58+03:00
Происшествия

В Хакасии женщина и ее сосед отравились угарным газом

Спустились в погреб и уже не выбрались
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии женщина и ее сосед отравились угарным газомВ Хакасии женщина и ее сосед отравились угарным газомФото: Мария ЛЕНЦ
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В Аскизском районе Хакасии два человека отравились угарным газом. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе хакасского следкома. Сообщение о найденных телах поступило следователям 4 августа из поселка Вершина Теи.

По предварительным данным днем 4 августа 63-летняя женщина и ее 41-летний сожитель приводили в порядок свой погреб, готовили его на зиму. Разожгли печь, расположенную в хозяйственной постройке, чтобы просушить подземное хранилище. Спустившись вниз, женщина почувствовала резкое ухудшение самочувствия и потеряла сознание.

Мужчина не смог самостоятельно вытащить свою супругу и позвал на помощь соседа. Тот спустился в погреб и тоже потерял сознание, надышавшись угарного газа. Спасатели, которые прибыли на вызов, достали из погреба хозяйку и соседа еже без признаков жизни.

- В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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