2019-08-05T16:10:44+03:00
Происшествия

На горящем складе боеприпасов в Красноярском крае хранилось около 40 тысяч снарядов

Они предназначены для утилизации
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На горящем складе боеприпасов в Красноярском крае хранилось около 40 тысяч снарядов. СоцсетиНа горящем складе боеприпасов в Красноярском крае хранилось около 40 тысяч снарядов. Соцсети
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На складе боеприпасов в воинской части в поселке Каменка в Красноярском крае хранилось около 40 тысяч артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 миллиметра. Их свозили сюда на утилизацию.

Напомним, что сегодня около 17 часов по местному времени там произошла серия взрывов. В пресс-службе Центрального военного округа назвали причину – произошло возгорание хранилища пороховых зарядов. Пожару присвоена вторая категория сложности. Направлено несколько пожарных машин, а также два пожарных поезда. Движение пассажирских поездов ограничено.

Личный состав воинской части был эвакуирован. Происходит эвакуация селения в радиусе 20 километров от места ЧП, сообщает МЧС. Людей вывозят на автобусах. Вернуться домой они смогут только после полной ликвидации пожара. Известно, что в Ачинск вылетит губернатор края Александр Усс. В администрации Ачинска проходит экстренное заседание штаба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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