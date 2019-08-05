СЕГОДНЯ 16:10 2019-08-05T16:10:44+03:00

На горящем складе боеприпасов в Красноярском крае хранилось около 40 тысяч снарядов. Соцсети

Изменить размер текста: A A

На складе боеприпасов в воинской части в поселке Каменка в Красноярском крае хранилось около 40 тысяч артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 миллиметра. Их свозили сюда на утилизацию.

Напомним, что сегодня около 17 часов по местному времени там произошла серия взрывов. В пресс-службе Центрального военного округа назвали причину – произошло возгорание хранилища пороховых зарядов. Пожару присвоена вторая категория сложности. Направлено несколько пожарных машин, а также два пожарных поезда. Движение пассажирских поездов ограничено.

Личный состав воинской части был эвакуирован. Происходит эвакуация селения в радиусе 20 километров от места ЧП, сообщает МЧС. Людей вывозят на автобусах. Вернуться домой они смогут только после полной ликвидации пожара. Известно, что в Ачинск вылетит губернатор края Александр Усс. В администрации Ачинска проходит экстренное заседание штаба.

ИСТОЧНИК KP.RU