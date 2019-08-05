2019-08-05T14:55:28+03:00
Общество

На месте соснового бора в Удачном появится элитный жилой комплекс

Оказывается, вопрос уже решен...
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: Роман КарастелевФото: Роман Карастелев
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Сосновый бор рядом с бывшим санаторием «Енисей» в Удачном уже вскоре может превратиться в элитный жилой комплекс. Об этом рассказал депутат горсовета Роман Карастелев. Согласно документам, которые показали депутатам, в перечне проектов развития Красноярска до 2030 года и освоение Удачного.

Как отметил депутат, пока не ясно, кто именно займется строительством элитного жилого комплекса. Проект выполнило ЗАО «Кетер» - московская компания, занимающаяся строительством зданий. Стоит отметить, что строительство жилого комплекса на месте соснового леса в Удачном – уже решенный вопрос, оно одобрено. Именно поэтому и вошло в перечень проектов развития Красноярска до 2030 года.

- Я запросил этот проект, так как стало очень интересно каким образом можно комплексно и инвестиционно привлекательно развить территорию векового соснового бора, - написал Карастелев. - Оказалось, все просто, это строительство элитного многоквартирного дома. Ничего не имея против хорошего жилья можно уверенно говорить, что никакой «комплексности» в проекте нет - школ, садов, поликлиник. Ну, и конечно воткнуть несколько многоквартирных домов на месте леса, назвав это «жилой и оздоровительный комплекс». В лучшем случае там появится спакомплекс, массажный салон, частная стоматологи и аптека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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