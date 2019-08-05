2019-08-05T14:03:51+03:00
Общество

Радикальный перелом: в Сибири уменьшаются площади лесных пожаров

Общая противопожарная группировка сил в Красноярском крае – более тысячи человек
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Радикальный перелом: в Сибири уменьшаются площади лесных пожаров Фото: пресс-служба правительства Красноярского краяРадикальный перелом: в Сибири уменьшаются площади лесных пожаров Фото: пресс-служба правительства Красноярского края
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Лесные пожары на территории Красноярского края отступают. По словам губернатора региона Александра Усса, наступил «радикальный перелом». Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на сегодня в крае с пожарами борются более 1 000 человек. К слову, сезон лесных пожаров в регионе начался рано, поскольку зима была малоснежной, а весна – ранней. Первый лесной пожар зарегистрировали на территории 22 марта - это самая ранняя дата за последние 10 лет.

- Благодаря действиям красноярских пожарных и помощи подразделений федеральных структур, не было допущено перехода лесных пожаров на населенные пункты, не пострадал ни один объект экономики, 57 процентов возгораний в регионе гасились в первые сутки, - отметил Александр Усс. - У нас есть все основания считать, что в борьбе с огненной стихией на территории Красноярского края наступил радикальный перелом.

Кроме того, несмотря на сильное задымление некоторых населенных пунктов, прямой угрозы жизни людей в них нет. Ближайшие пожары действуют на удалении в 25 километров от жилья.

- Я уже трижды побывал в воздухе, проводил разведку, трижды пролетал над пожарами Красноярского края и могу констатировать, что усиленная группировка делает своё дело, - сказал первый замминистра России по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян. - Площади уменьшаются. Мы по-прежнему утверждаем, что огонь не угрожает ни объектам экономики, ни людям.

Впрочем, это не значит, что борьба окончена. Как заявил начальник ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин, пожары продолжают возникать. В этом направлении МЧС сотрудничает с правоохранителями: тех, кого будут задерживать на месте лесных пожаров, ожидает административная, а возможно, и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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