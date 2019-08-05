Туалеты, парковка и душевые. В Красноярске подвели итоги голосования по развитию островов

СЕГОДНЯ 12:31 2019-08-05T12:31:05+03:00

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В Красноярске завершилось открытое голосование по развитию городских островов, сообщает пресс-служба администрации. Напомним, опрос проводился с целью выяснить мнение красноярцев по поводу того, как должны быть обустроены Татышев, Молокова и Отдыха. Участие в нем приняли 1 020 респондентов. По поводу Татышева горожане высказались вполне однозначно: 44,4 процента респондентов считают, что остров должен быть поделен на две зоны: одна – для спорта, другая – культурно-развлекательная. Поставить во главу угла спорт предлагают 36,4 процента опрошенных горожан, еще 14,8 процентов желают видеть на острове музейно-парковое пространство.

С островом Отдыха все сложнее: часть опрошенных его даже не посещает, поскольку никакой инфраструктуры здесь нет. 66 процентов считает, что остров Отдыха необходимо приспособить под проведение праздников, еще 31 процент – за проведение здесь выставок. И лишь небольшая часть считает, что остров необходимо приспособить под детские праздники. Что касается Молокова, то этот остров почему-то меньше других интересует красноярцев. Возможно, причина в том, что он совершенно неблагоустроен и от того посещают его редко.

Добавим, что самым важным пунктом благоустройства горожане считают наличие бытовых удобств – парковки, туалеты, душевые кабины. В мэрии пояснили, что результаты опроса будут переданы специалистм, которые и должны будут сформировать концепцию благоустройства островов.

ИСТОЧНИК KP.RU