2019-08-05T10:09:49+03:00
Происшествия

Нашли по обуви. Житель Железногорска украл из торгового центра 250 000 рублей в сейфе

Мужчине грозит 6 лет лишения свободы
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Железногорца с сейфом и 250 000 рублей задержали Фото: ГУ МВД по Красноярскому краюЖелезногорца с сейфом и 250 000 рублей задержали Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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В одном из торговых центров Железногорска ночью из служебного помещения кафе пропал небольшой черный сейф, в котором находилось 250 000 рублей – дневная выручка. Владелец вызвал полицию. Оперативники и эксперты, осмотрев помещение, обнаружили следы от мужской обуви. Как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, они принадлежали 28-летнему местному жителю. По ним-то вора и обнаружили.

- Мужчина указал место, где спрятал сейф. Вскрыть хранилище подозреваемый не успел, все денежные средства находились на месте, - говорят полицейские. - Сотрудниками полиции похищенный сейф был изъят и возвращен законному владельцу, подозреваемый доставлен в управление.

Вину он признал. Причина, по которой мужчина решился на преступление, - не называется. На вора завели уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК России (кража). Ему грозит 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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