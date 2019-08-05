«Я вероломно пожарил 12 сосисок»: красноярца оштрафовали за пикник на площади Революции
Житель Красноярска вместе с приятелями устроил пикник прямо в историческом центре города – на площади Революции. Видео попало в соцсети, и накануне молодого человека задержали.
Пожарили сосиски в центре Крансоярска.Видео: соцсети
Вот как он объяснил свой поступок полицейским:
«Я, находясь на парковке на площади Революции у дома по Маркса, 116, достал из своего автомобиля «Сузуки» металлический мангал и установил его на асфальт. Используя приобретенный мной в магазине «Командор» пакетированный уголь и горелку, я вероломно пожарил 12 сосисок марки «Большая сосиска». Данные сосиски я раздал моим друзьям – Вите, Юре, Игорю, Виталию и Никите…».
Фото: соцсети
Участников пирушки нашли довольно быстро. Виновнику, по его словам грозит, штраф. При этом молодой человек поясняет, что открытого пламени не разводил, а мусор и угли после себя они убрали. Впрочем, от штрафа его это не спасет. Пожнадзор может оштрафовать парня на 3 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU