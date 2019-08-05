2019-08-05T09:43:45+03:00
Общество

«Я вероломно пожарил 12 сосисок»: красноярца оштрафовали за пикник на площади Революции

Пожаренные сосиски он съел вместе с друзьями [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Житель Красноярска вместе с приятелями устроил пикник прямо в историческом центре города – на площади Революции. Видео попало в соцсети, и накануне молодого человека задержали.

Пожарили сосиски в центре Крансоярска.Видео: соцсети

Вот как он объяснил свой поступок полицейским:

«Я, находясь на парковке на площади Революции у дома по Маркса, 116, достал из своего автомобиля «Сузуки» металлический мангал и установил его на асфальт. Используя приобретенный мной в магазине «Командор» пакетированный уголь и горелку, я вероломно пожарил 12 сосисок марки «Большая сосиска». Данные сосиски я раздал моим друзьям – Вите, Юре, Игорю, Виталию и Никите…».

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Участников пирушки нашли довольно быстро. Виновнику, по его словам грозит, штраф. При этом молодой человек поясняет, что открытого пламени не разводил, а мусор и угли после себя они убрали. Впрочем, от штрафа его это не спасет. Пожнадзор может оштрафовать парня на 3 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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