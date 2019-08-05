В Красноярском крае растет количество пострадавших от клещей

СЕГОДНЯ 09:17 2019-08-05T09:17:35+03:00

Изменить размер текста: A A

От укусов клещей в Красноярском крае за последнюю неделю пострадало 629 человек (68 детей). Это на 16,9 процентов больше, чем за предыдущую неделю, сообщает региональный Роспотребнадзор. В ведомстве говорят, что с начала эпидсезона в Красноярском крае зарегистрирован 17 931 случай укусов клеща. Среди укушенных – 3 342 ребенка. При этом эпидемиологи отмечают, что причин для паники нет. Если ориентироваться на данные среднемноголетних значений, то эпидпорог не превышен.

Чаще всего клещи кусают в Дивногорске, Канске, Лесосибирске, Шарыпове, Енисейске. Нередки случаи присасывания клеща и в Ачинском, Балахтинском, Нижнеингашском, Мотыгинском, Большемуртинском районах. А вот в районах, прилегающих к краевому центру, в этом году ситуация несколько стабильнее обычного. Но динамика также положительная. За прошлую неделю к медикам с укусами клеща обратились 185 человек. В 23 случаях пострадали дети – на 9,2 процента больше, чем неделей раньше.

- Среди жителей краевого центра наибольшее количество контактов с клещами регистрируется при посещении окрестностей заповедника «Столбы», на территории микрорайонов Удачный, Солнечный, в окрестностях станции Базаиха, Кузнецово, Торгашино, - отмечают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU