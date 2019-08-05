Жителю Ачинска подсунули кредитный договор на 118 000 рублей под видом подарка после бесплатного массажа

СЕГОДНЯ 08:26 2019-08-05T08:26:49+03:00

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Вот это сходил на массаж! Житель Ачинска случайно подписал кредитный договор на 118 тысяч рублей, когда пошел на бесплатный сеанс массажа. Произошло все по довольно распространенной схеме: пригласили по телефону на сеанс, а после процедуры устроили розыгрыш призов. И – о, чудо! – мужчина выиграл целый букет подарков: вибромассажную накидку, одеяло, подушки, ручной массажер и пылесос. Одно «но» - оформить подарки клиенту предложили, как товары, купленные со скидкой на общую сумму 118 тысяч рублей. Договор предоставили, где житель Ачинска, не раздумывая, черкнул подпись. Думал – за подарки расписывается, а оказалось, это кредитный договор.

Прочитав все подробно, мужчина решил расторгнуть договор. Но не тут-то было. В компании ему отказали, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Тогда он обратился в ведомство за помощью. ООО «Азон», которое и проводило массаж и розыгрыш, проверили. Дело было переданов суд, который обязал компанию выплатить пострадавшему 118 тысяч рублей – стоимость товаров, неустойку – 5 тысяч, моральный вред – 3 тысячи рублей. Кроме того, компания оштрафована на 61,5 тысячу рублей. Судебнве расходы – также на совести ответчика. Общая сумма к погашению – более 192 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU