Жителю Ачинска подсунули кредитный договор на 118 000 рублей под видом подарка после бесплатного массажа
Вот это сходил на массаж! Житель Ачинска случайно подписал кредитный договор на 118 тысяч рублей, когда пошел на бесплатный сеанс массажа. Произошло все по довольно распространенной схеме: пригласили по телефону на сеанс, а после процедуры устроили розыгрыш призов. И – о, чудо! – мужчина выиграл целый букет подарков: вибромассажную накидку, одеяло, подушки, ручной массажер и пылесос. Одно «но» - оформить подарки клиенту предложили, как товары, купленные со скидкой на общую сумму 118 тысяч рублей. Договор предоставили, где житель Ачинска, не раздумывая, черкнул подпись. Думал – за подарки расписывается, а оказалось, это кредитный договор.
Прочитав все подробно, мужчина решил расторгнуть договор. Но не тут-то было. В компании ему отказали, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Тогда он обратился в ведомство за помощью. ООО «Азон», которое и проводило массаж и розыгрыш, проверили. Дело было переданов суд, который обязал компанию выплатить пострадавшему 118 тысяч рублей – стоимость товаров, неустойку – 5 тысяч, моральный вред – 3 тысячи рублей. Кроме того, компания оштрафована на 61,5 тысячу рублей. Судебнве расходы – также на совести ответчика. Общая сумма к погашению – более 192 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU