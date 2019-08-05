2019-08-05T07:56:00+03:00
Происшествия

«Нашли. Ждем вертолет»: в Эвенкии обнаружили заблудившегося в горящем лесу пожарного

В лесу мужчина провел больше суток
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: Федеральная АвиалесоохранаФото: Федеральная Авиалесоохрана
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В Эвенкии найден пожарный, который больше суток провел горящем лесу, отбившись от группы. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в Богучанском поисково-спасательном отряде.

- Нашли. Ждем вертолета, чтобы вылететь отсюда, - кратко по рации сообщили спасатели на «большую» землю.

В каком состоянии находится пожарный – пока неизвестно. Известно, что мужчина заблудился в 533 квартале Байкитского лесничества во время тушения пожаров, куда прибыл в составе манзинского лесопожарного отряда. Мужчина из Томска и прибыл на помощь красноярским ликвидаторам лесных пожаров. На связь долго не выходил. Все подробности происшествия – сообщим позднее.

Добавим, что по данным на утро 5 августа, в Красноярском крае действует 128 лесных пожаров на площади 815 872 гектара. С прошлой недели площадь лесных пожаров сократилась на 300 тысяч гектаров. На тушении работают спасатели МЧС, лесные пожарные и силы минобороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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