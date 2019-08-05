Был один и плакал. В Красноярске спасли с раскаленного балкона 7-летнего мальчика, которого запер в квартире отец

СЕГОДНЯ 07:02 2019-08-05T08:02:45+03:00

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На балконе в одной из красноярских многоэтажек по Ладо Кецховели 7-летний Вова провел накануне несколько часов. Все случилось 4 августа. Вову запер отец в квартире, а сам ушел по делам. Условия, в которых находился ребенок, прямо скажем, экстремальные: жара и духота, запертая квартира и ни капли воды, чтобы утолить жажду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/724025" frameborder="0"></iframe> Спасение ребенка. Красноярск.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

Именно в таком состоянии застали мальчика полицейские и спасатели, которых вызвала перепуганная соседка. Женщина передавала Вове через балкон воду и, как могла, старалась упокоить. Он же плакал навзрыд и звал на помощь. Чтобы вызволить Вову, провели целую спасоперацию.

- На место прибыли сотрудники полиции и МЧС, которые через соседний балкон вытащили мальчика и доставили его в отдел по делам несовершеннолетних, так как не могли дозвониться до отца ребенка, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе краевого главка МВД. - Как установили инспекторы ПДН, 7-летний мальчик с папой приехали в отпуск в Красноярск и проживали в квартире знакомого.

Утром мальчик вместе с отцом погулял по городу, а потом отец ушел куда-то, оставив сына одного. В данный момент мужчину уже обнаружили. Его ждет штраф. И разъяснительная беседа.

ИСТОЧНИК KP.RU