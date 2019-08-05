2019-08-05T07:01:01+03:00
Общество

ВТБ выдал 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкой

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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ВТБ за шесть месяцев 2019 года в рамках программы «Ипотека с господдержкой» провел порядка 3,2 тысячи ипотечных сделок почти на 10 млрд рублей. Из сибирских регионов в топ-5 по объему выдач ипотеки с господдержкой вошла Новосибирская область.

Программа льготной ипотеки для семей, в которых родился второй или последующий ребенок, пользуется наибольшим спросом в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан. При этом средняя сумма кредита в московском регионе составила 5,3 млн рублей, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 3,5 млн рублей, в Новосибирской области – 2,7 млн рублей, в других субъектах – 2,2 млн рублей.

«В апреле ВТБ, обновив программу госсубсидирования, предложил лучшие на рынке условия по ипотечной ставке – 5% годовых. После чего продажи только за май и июнь выросли на 60% по сравнению с январем-апрелем. По рефинансированию мы предлагаем такие же условия, и с момента старта программы банк уже провел порядка 400 сделок на 700 млн рублей, именно поэтому мы ожидаем дальнейшего спроса среди семьей, которые подходят под эти условия», — прокомментировал Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ.

Кредит выдается на приобретение у застройщика готового или строящегося жилья. В сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа также можно приобрести готовое жилье на вторичном рынке и жилые дома с земельным участком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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