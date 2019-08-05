Уличные художники распишут еще один фасад в Красноярске

СЕГОДНЯ 06:04 2019-08-05T06:04:50+03:00

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Уличные художники займутся оформлением еще одного здания в Красноярске, сообщает Ньюслаб. В понедельник, 5 августа, художники приступят к росписи дома по Вавилова, 39 – в рамках фестиваля уличного искусства «Крась». Понаблюдать за их работой смогут все желающие. Работать ребята начнут около 12.30.

Известно, что дом на Вавилова – не единственное здание в городе, которое оформят в этом году. Ожидается, что в рамках фестиваля будут расписаны всего два фасада и подпорная стена на набережной левого берега Енисея. Напомним, что в прошлом году художники расписали дом на Вавилова, 25б всего за 10 дней.

Добавим, что фестиваль уличного искусства «Крась» проходит в Красноярске с 2009 года. Уже не один десяток именитых художников со всей России и мира приезжали в Красноярск: многочисленные мастер-классы, лекции, масштабные полотна на стенах нашего города.

ИСТОЧНИК KP.RU