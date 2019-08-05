2019-08-05T06:04:50+03:00
Общество

Уличные художники распишут еще один фасад в Красноярске

… в рамках фестиваля уличного искусства «Крась»
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Уличные художники займутся оформлением еще одного здания в Красноярске, сообщает Ньюслаб. В понедельник, 5 августа, художники приступят к росписи дома по Вавилова, 39 – в рамках фестиваля уличного искусства «Крась». Понаблюдать за их работой смогут все желающие. Работать ребята начнут около 12.30.

Известно, что дом на Вавилова – не единственное здание в городе, которое оформят в этом году. Ожидается, что в рамках фестиваля будут расписаны всего два фасада и подпорная стена на набережной левого берега Енисея. Напомним, что в прошлом году художники расписали дом на Вавилова, 25б всего за 10 дней.

Добавим, что фестиваль уличного искусства «Крась» проходит в Красноярске с 2009 года. Уже не один десяток именитых художников со всей России и мира приезжали в Красноярск: многочисленные мастер-классы, лекции, масштабные полотна на стенах нашего города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В горящем лесу в Эвенкии потерялся пожарный
В Красноярск вернется прохлада и дожди
Борьба идет за каждый гектар! В Красноярском крае сокращается количество и площадь лесных пожаров
Танки испортили асфальт на Театральной площади в Красноярске
В Красноярском крае за сутки ликвидировали 9 лесных пожаров
За «аренду» чужого автомобиля 18-летнему парню из Красноярского края грозит до пяти лет колонии
В Красноярске дети устроили фотосессию на крыше и багажнике припаркованной во дворе машины
В Красноярске по Енисею на доске плавал 10-летний мальчик
Криминальный бизнес: житель Дивногорска воровал товар в магазинах, чтобы перепродать
Ливни, град, шквалистый ветер: в Красноярском крае переменится погода
Красноярский краевой перинатальный центр закрывается на две недели
Сидел в избушке, ждал спасателей: в Красноярском крае нашли потерявшегося грибника
В Красноярском крае злостная должница поблагодарила судебных приставов
В Туве спасатели сняли с вышки женщину, которая забралась туда после ссоры с мужем
Из-за неоплаченного кредита жительница Красноярского края едва не лишилась дорогой машины
Осужденный за мошенничество красноярский экс-депутат Волков добился апелляции в краевом суде
В Красноярске на площади Революции неизвестные в полночь жарили сосиски
Житель Хакасии в порыве гнева на жену заперся в доме и поджег его изнутри