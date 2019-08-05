В Красноярск вернется прохлада и дожди

СЕГОДНЯ 05:43 2019-08-05T05:52:52+03:00

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Несмотря на жаркий понедельник, предстоящая рабочая неделя в Красноярске будет прохладной и дождливой, сообщает ТВК. Уже во вторник, 6 августа, метеорологи ожидают в краевом центре ночью до плюс 17 градусов, днем - до плюс 24. По информации Среднесибирского УГМС, ночью возможен дождь, днем - облачность и небольшой ветер. В среду, 7 августа, синоптики ожидают днем до 23 градусов тепла, ночью - до плюс 15.

И ночные, и дневные температуры в этом месяце будут постепенно снижаться, поясняют специалисты. В четверг, 8 августа, в Красноярск днем столбики термометров покажут до плюс 26 градусов, ночью - до 14 градусов тепла. Ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Такая же температура воздуха и дождь ожидается и в пятницу, 9 августа. Небольшие дожди будут в городе всю неделю, так что не забудьте прихватить с собой зонтики.

ИСТОЧНИК KP.RU