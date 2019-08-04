За «аренду» чужого автомобиля 18-летнему парню из Красноярского края грозит до пяти лет колонии

СЕГОДНЯ 12:52 2019-08-04T12:52:01+03:00

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В Иланском районе Красноярского края полицейские задержали подозреваемого в угоне отечественного автомобиля. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевой полиции.

С заявлением о краже в дежурную часть обратился местный житель. Сообщил, что вечером, как обычно, припарковал свой «ВАЗ» возле дома. Еще добавил, что на ключ машину никогда не запирает. И раньше никогда проблем не возникало. В тот же день полицейские обнаружили пропавший автомобиль брошенным в нескольких километрах от дома его владельца. А спустя несколько часов задержали и подозреваемого в угоне. Им оказался 18-летний парень из Каннского района.

- Работая по сообщению, полицейские установили, что молодой парень каждый день ходил пешком в соседний населенный пункт, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю. - Ночью, возвращаясь обратно, юноша увидел стоящую около одного из домов машину, и решил уехать домой на данном автомобиле.

Дознаватели возбудили в отношении молодого человека уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». За поездку на чудом автомобиле ему грозит до пяти лет лишения свободы. Машину уже вернули ее законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU