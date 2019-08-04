2019-08-04T05:59:26+03:00
Происшествия

Криминальный бизнес: житель Дивногорска воровал товар в магазинах, чтобы перепродать

За серию хищений мужчине грозит до года колонии
Ольга КОСТИНА
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мужчина попался на краже косметического средствамужчина попался на краже косметического средстваФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Дивногорска предстанет перед судом в качестве обвиняемого за ряд мелких хищений из магазинов. А попался он на краже средства для бритья. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевой полиции.

Администратор супермаркета позвонила в полицию после того, как один из посетителей не оплатил покупку. На месте оперативники просмотрели записи камер видеонаблюдения торгового зала. Действительно, мужчина взял с витрины пять флаконов косметического средства (на сумму 1500 рублей), сложил в пакет и выбежал на улицу с украденным товаром.

- При проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю. - Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 40-летний житель Дивногорска.

Выяснилось, что ранее подозреваемый уже семь раз привлекался за подобные преступления. Во всех случаях он действовал по одной схеме: приходил в различные магазины и воровал продукты, одежду, алкоголь и другие товары, после чего продавал. Но развернуться «бизнесмену» не дали полицейские. Общая сумма ущерба - 5 тысяч рублей.

В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по статье 158.1 «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему грозит до одного года колонии. Сейчас материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для принятия решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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