2019-08-04T05:42:14+03:00
Происшествия

Ливни, град, шквалистый ветер: в Красноярском крае переменится погода

Об этом предупредили в МЧС
Ольга КОСТИНА
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Жителей края предупредили о смене погодыЖителей края предупредили о смене погодыФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае резко ухудшится погода. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в краевом МЧС. По данным синоптиков 3 и 4 августа в центральных и южных районах ожидаются ливни, местами сильные грозы, град, местами крупный град. При грозах шквалистое усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами до 25.

В связи с непогодой, возможно повреждение или обрыв проводов линий связи и электропередач, падение слабо закрепленных конструкций, срыв кровли со зданий и сооружений.

Если стихия разгуляется, в МЧС рекомендуют соблюдать меры безопасности.

При сильных порывах ветра лучше не выходить на улицу. В том случае, если непогода застала в пути, лучше держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Не стоит находиться под балконами. Обойдите стороной оборванные провода и раскачивающиеся вывески.

В дождливую погоду возможны размывы дорог, а на мокром дорожном полотне увеличивается риск ДТП. Поэтому дорожным службам и владельцам автомобилей следует быть вдвойне внимательнее. Не оставляйте свой транспорт под старыми, ветхими деревьями и слабо закрепленными конструкциями.

ВАЖНО

Телефон пожарно-спасательной службы с телефонов любых сотовых операторов и стационарных телефонов 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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