СЕГОДНЯ 18:00 2019-08-03T18:00:26+03:00

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Красноярский краевой перинатальный центр закрывается на две недели – с 26 августа по 8 сентября. В это время там будет проводиться плановая санитарная обработка. Согласно нормам санитарного законодательства, акушерский стационар один раз в год должен закрываться для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, - сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в краевом минздраве.

Поэтому внимание всем будущим мамам: с 26 августа прием беременных женщин, рожениц и родильниц в перинатальный центр будет прекращен. Пациентки будут госпитализированы другие родильные дома города либо по территориальному признаку, либо по показаниям течения беременности. В какое медицинское учреждение выдать направление – определит лечащий врач в женской консультации по месту жительства.

Вновь заработает краевой перинатальный центр заработает 8 сентября в 8 часов утра. В минздраве подчеркнули, что закрываются только акушерские отделения Центра. А поликлиника перинатального центра и детская больница продолжат работать в плановом режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU