Сидел в избушке, ждал спасателей: в Красноярском крае нашли потерявшегося грибника

СЕГОДНЯ 15:59 2019-08-03T15:59:41+03:00

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В Красноярском крае полицейские нашли потерявшегося грибника. Житель Зеленогорска отправился в лес три дня назад и не вернулся. Ближе к вечеру обеспокоенная супруга пришла в полицию и сообщила об этом. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, немедленно по тревоге был сформирован поисковый отряд. В него пошли сотрудники уголовного розыска, участковые.

Грибника искали два дня и не только лесном массиве. На всякий случай отработали версии, что он находится в городе, только домой не спешит возвращаться. Спрашивали грибников, которых встречали в лесу. И через пару дней нашли потерявшегося мужчину – в 40 километрах от Зеленогорска, в охотничьей избушке. У него не было воды и продуктов.

Грибник пояснил, что заплутал и увидел избушку. Решил остаться здесь, поскольку не надеялся на свои силы, опасался, что собьется с пути и не дойдет до дома. Вот и ждал, пока спасатели его разыщут.

- Полицейские доставили пожилого мужчину домой. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. Спасенный гражданин поблагодарил сотрудников полиции за оперативность и проявленный профессионализм, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU