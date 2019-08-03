СЕГОДНЯ 15:33 2019-08-03T15:33:46+03:00

За то, что помогли ей не остаться без средств к существованию

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В Красноярском крае злостная должница поблагодарила судебных приставов. Жительнице Емельяново понадобилась немалая сумма денег на личные нужды. Обратилась в банк – не дали, поскольку она пенсионерка и доходы маленькие. Тогда женщина поступила по-другому: взяла в нескольких банках понемногу.

Первое время успевала выплачивать кредиты, но однажды поняла, что не справляется – пенсии и зарплаты не хватает. Начали расти долги и пени. В конце концов сумма достигла полумиллиона рублей. Банки подали в суд. Но пока шли судебные разбирательства, должница успела переехать, сообщает ИА «Запад24».

Кредиторы предъявили исполнительные листы по месту прописки и месту жительства. По каждому месту с нее начали вычитать по половине доходов в результате она осталась без средств к существованию. Женщина пришла к судебному приставу «сдаваться», попросила помощи. Пристав урегулировал этот вопрос, теперь с должницы стали удерживать только половину суммы ее доходов.

ИСТОЧНИК KP.RU