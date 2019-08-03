СЕГОДНЯ 13:33 2019-08-03T13:33:35+03:00

В Туве спасатели сняли с вышки женщину, которая забралась туда после ссоры с мужем

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Спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда сняли с вышки женщину, которая забралась туда после ссоры с мужем. Случилось это накануне, 1 августа. Что стало причиной семейного конфликта, история умалчивает. Но в результате обиженная жена выбежала из дома на улицу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/723848" frameborder="0"></iframe> В Туве спасатели сняли с вышки женщину, которая забралась туда после ссоры с мужем.

На глаза ей попалась высотная конструкция (ее назначение не уточняется) с лестницей. Женщина взобралась на нее, на высоту около 20 метров. Там она провела минут 20, успокоилась, пришла в себя. Однако когда захотела спуститься вниз – не получилось. Испугалась, стала звать на помощь. Очевидцы вызвали спасателей.

Операция по спуску женщины продолжалась четверть часа. Спасатели воспользовались альпинистским снаряжением. Но на этом история не закончилась: нарушительницу общественного порядка передали сотрудникам полиции для установления причин ее поступка.

ИСТОЧНИК KP.RU