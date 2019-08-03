В Туве спасатели сняли с вышки женщину, которая забралась туда после ссоры с мужем
Спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда сняли с вышки женщину, которая забралась туда после ссоры с мужем. Случилось это накануне, 1 августа. Что стало причиной семейного конфликта, история умалчивает. Но в результате обиженная жена выбежала из дома на улицу.
В Туве спасатели сняли с вышки женщину, которая забралась туда после ссоры с мужем.
На глаза ей попалась высотная конструкция (ее назначение не уточняется) с лестницей. Женщина взобралась на нее, на высоту около 20 метров. Там она провела минут 20, успокоилась, пришла в себя. Однако когда захотела спуститься вниз – не получилось. Испугалась, стала звать на помощь. Очевидцы вызвали спасателей.
Операция по спуску женщины продолжалась четверть часа. Спасатели воспользовались альпинистским снаряжением. Но на этом история не закончилась: нарушительницу общественного порядка передали сотрудникам полиции для установления причин ее поступка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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