2019-08-03T13:33:35+03:00
Происшествия

В Туве спасатели сняли с вышки женщину, которая забралась туда после ссоры с мужем

Объясняться ей пришлось с полицией [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве спасатели сняли с вышки женщину, которая забралась туда после ссоры с мужемВ Туве спасатели сняли с вышки женщину, которая забралась туда после ссоры с мужем
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Спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда сняли с вышки женщину, которая забралась туда после ссоры с мужем. Случилось это накануне, 1 августа. Что стало причиной семейного конфликта, история умалчивает. Но в результате обиженная жена выбежала из дома на улицу.

В Туве спасатели сняли с вышки женщину, которая забралась туда после ссоры с мужем.

На глаза ей попалась высотная конструкция (ее назначение не уточняется) с лестницей. Женщина взобралась на нее, на высоту около 20 метров. Там она провела минут 20, успокоилась, пришла в себя. Однако когда захотела спуститься вниз – не получилось. Испугалась, стала звать на помощь. Очевидцы вызвали спасателей.

Операция по спуску женщины продолжалась четверть часа. Спасатели воспользовались альпинистским снаряжением. Но на этом история не закончилась: нарушительницу общественного порядка передали сотрудникам полиции для установления причин ее поступка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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