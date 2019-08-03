2019-08-03T12:49:47+03:00
Общество

Из-за неоплаченного кредита жительница Красноярского края едва не лишилась дорогой машины

Не смогла выплатить банку 215 тысяч рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Из-за неоплаченного кредита жительница Красноярского края едва не лишилась дорогой машиныИз-за неоплаченного кредита жительница Красноярского края едва не лишилась дорогой машиныФото: Мария ЛЕНЦ
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Из-за непогашенного кредита жительница Северо-Енисейского района едва не лишилась дорогой машины. Не смогла вернуть банку 215 тысяч рублей. Даже когда банк подал на нее в суд и выиграл дело, женщина не спешила рассчитываться. В таком случае, чтобы исполнить решение суда за дело берутся судебные приставы.

В управлении ФССП рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что гражданка оформила автокредит и приобрела автомобиль марки Peugeot 408. Но не взяла во внимание, что дорогая машина требует дорогого обслуживания и ремонта. Из двух статей затрат – обслуживать машину или выплачивать кредит – выбрала первую. И спустя время у нее накопился долг перед банком в размере 215 тысяч рублей.

Представители банка готовы были пойти навстречу женщине, реструктуризировать долг. Но она проигнорировала это. В результате пристав наложил арест на машину. Вот тут владелица спохватилась и быстро нашла необходимую сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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