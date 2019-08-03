2019-08-03T11:04:17+03:00
Происшествия

Осужденный за мошенничество красноярский экс-депутат Волков добился апелляции в краевом суде

Он рассчитывает на смягчение приговора
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Осужденный за мошенничество красноярский экс-депутат Волков добился апелляции в краевом судеОсужденный за мошенничество красноярский экс-депутат Волков добился апелляции в краевом судеФото: Мария ЛЕНЦ
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Осужденный за мошенничество красноярский экс-депутат Аркадий Волков добился апелляции в краевом суде. Защита намерена получить смягчения приговора суда первой инстанции. Заседание назначено на 14 августа, сообщает 7 канал.

Напомним, что Аркадию Волкову назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. А причина, по которой 38-летний политик попал на скамью подсудимых, его детище, его социальный проект под названием «Машина добрых дел». Он начал его в октябре 2016 года, когда был председателем постоянной комиссии Горсовета по ЖКХ и транспорту. Как выяснилось, он нанял рабочих для выполнения различных ремонтных работ, а обязанность платить им заработную плату возложил на других – компанию «РосТех» и УК «Комфорт».

Ущерб составил 430 тысяч рублей первому потерпевшему и 370 тысяч рублей второму. Изначально сторона обвинения простила Аркадию Волкому 11 лет колонии строгого режима. Но Железнодорожный суд назначил 11 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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