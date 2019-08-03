СЕГОДНЯ 08:45 2019-08-03T08:45:26+03:00

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В Красноярске на площади Революции неизвестные в полночь жарили сосиски. Прямо под боком у Ильича и неподалеку от здания правительства края. Летом в центре города много народа гуляет по ночам. Минувшей ночью один из горожан заметил группу молодежи. Они устроили себе пикник: поставили раскладной столик, стулья, установили мангал и принялись жарить на нем сосиски.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="864" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/723810" frameborder="0"></iframe> В Красноярске на площади Революции неизвестные в полночь жарили сосиски.

- На часах 23:50, а тут просто сидят такие и без палева жарят сосиски на мангале. Это вообще нормально, нет? – говорит автор видео.

Подписчики «ЧП-Краснярск» в социальных сетях, посмотрев видео, разделились во мнении. При голосовании большинство высказали за то, что это никому не мешает. Противников оказалось чуть меньше, они уверены, что это запрещено законом.

Вот два противоположных высказывания (орфография сохранена):

- А чем же в это время занимается ППС? Я понимаю, за порядком должен следить каждый и в первую очередь за собой! Ну а ППС тогда нам зачем, если такие посиделки имеют место быть?

- Это совсем другая атмосфера. Главное, что бы убрали за собой. У нас куча летних кафе с мангалами на улице – и что, они кому то мешают? Или З-зависть и комплексы, что вы себе такое позволить не можете?

Добавим, что в Красноярском крае с апреля во всех населенных пунктах действует особый противопожарный режим, на основании которого молодых людей могут оштрафовать.

ИСТОЧНИК KP.RU