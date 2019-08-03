СЕГОДНЯ 08:14 2019-08-03T08:14:31+03:00

Житель Хакасии в порыве гнева на жену заперся в доме и поджег его изнутри. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Республике Хакасия

Изменить размер текста: A A

Житель Усть-Абаканского района в Хакасии в порыве гнева на жену решил испугать ее – чтобы надолго запомнила. Правда, за это на него завели уголовное дело. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе хакасской полиции.

Инцидент произошел в ночь с 26 на 27 июля в частном доме в поселке Усть-Абакан. Владелец дома, 40-летний местный житель, проживал с женой и ребенком. Периодически между супругами происходили конфликты на бытовой почве, вот и на этот раз они сильно поругались.

Мужчина вытолкал во двор жену с ребенком, а сам заперся изнутри. Облил дверной косяк веранды бензином или керосином и поджег. А когда огонь вспыхнул, поджигатель выбрался из дома через окно в дальней комнате. Домочадцы испытали сильный стресс. Соседи вызвали пожарных. Дом затушили, но выгорело около 100 квадратных метров мансарды. На мужчину завели уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества – дом ведь принадлежит не только ему. Наказание – до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU